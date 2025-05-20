В Сосновоборске прохожий занялся сексом с девушкой, которая отдыхала на лавочке

В красноярском Сосновоборске прохожий изнасиловал девушку, которая лежала и дремала на лавочке, пишет телеграм-канал «Ухо Сосновоборска» со ссылкой на очевидцев.
По предварительной информации, это произошло возле ТЦ «Лето», студентка была в состоянии алкогольного опьянения, рядом с ней стояли коктейли.
После случившегося к нему подошел местный житель и стал отчитывать за недостойное поведение. Однако его собеседник ответил, что девушка «сама захотела».
Позднее, предположительно, героиня видео заявила, что у нее нет к нему претензий.
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