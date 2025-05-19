В Солотче выявлено 70 га поврежденных и погибших насаждений

Специалисты «Центра защиты леса Рязанской области» провели запланированные на второй квартал этого года работы в Солотчинском лесничестве Рязанской области. В ходе государственного лесопатологического мониторинга была актуализирована информация о 125 га поврежденных насаждений.

Основными причинами ослабления сосновых насаждений остается корневая губка, лиственных — изменение уровня грунтовых вод под действием почвенно-климатических факторов. Состояние обследованных древостоев изменилось незначительно. Наблюдается отпад, превышающий естественный более чем в два раза, групповое усыхание деревьев, полнота неравномерная, но не ниже критических значений. Средневзвешенная категория состояния насаждений колеблется в пределах 1,5-2,5, т. е. устойчивость нарушена.

На площади порядка 70 га выявлены новые участки с усыханием сосновых древостоев от корневой губки, которые будут добавлены в реестр поврежденных и погибших насаждений для дальнейшего мониторинга лесопатологической ситуации.