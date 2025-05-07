В Солотче в рамках акции «Сад Памяти» высадили более 4 тысяч сосен

7 мая на территории Солотчинского лесничества состоялась Международная акция «Сад Памяти» в честь 80-летия Великой Победы и в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». От имени Губернатора Павла Малкова ее участников приветствовал заместитель Председателя Правительства Рязанской области Александр Шаститко.

Акция состоялась вблизи поселка Передельцы Солотчинского лесничества. В ней приняли участие порядка 200 человек: представители министерства природопользования, администрации Рязанского района, предприятий лесного хозяйства, предприниматели, педагоги, студенты и школьники.

От имени Губернатора Павла Малкова участников акции приветствовал зампред областного Правительства Александр Шаститко. Он поздравил присутствующих с наступающим праздником и подчеркнул важность сохранения памяти о Героях Отечества: «Акция проходит уже в шестой раз. В юбилейный год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне она имеет особое значение. Мы вместе делаем очень благородное и важное дело. Давайте увековечим память наших предков и покажем пример нашим потомкам!».

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Рязанская область ежегодно принимает участие в акции, главная цель которой – создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. На территории Солотчинского лесничества на площади 1 га высадили свыше 4 тысяч сеянцев сосны. Каждый участник мог посадить деревья в память о своих близких. В ознаменование 80-й годовщины Великой Победы в небо было выпущено 80 биошаров в форме голубя – символа мира.