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В Солотче проверили соблюдение противопожарного режима

7info7

18 мая специалисты ГОЧС вышли в рейды в Солотче. Их цель — проверить соблюдение противопожарного режима в посёлке.

Как сообщает пресс-служба администрации, местным жителям и отдыхающим напомнили правила пожарной безопасности в весенне-летний период. Также им сообщили о запрете на разведение в лесу костров.

Напомним, в Рязани введён запрет на посещение леса, поездки в леса на машине, за исключением жителей, проживающих в районе поселка Солотча. Запрет не распространяется на транспортные средства экстренных служб, военной техники, а также предприятий, обеспечивающих необходимые жизненные потребности населения.

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