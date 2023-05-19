В Солотче проверили соблюдение противопожарного режима

18 мая специалисты ГОЧС вышли в рейды в Солотче. Их цель — проверить соблюдение противопожарного режима в посёлке.

Как сообщает пресс-служба администрации, местным жителям и отдыхающим напомнили правила пожарной безопасности в весенне-летний период. Также им сообщили о запрете на разведение в лесу костров.

Напомним, в Рязани введён запрет на посещение леса, поездки в леса на машине, за исключением жителей, проживающих в районе поселка Солотча. Запрет не распространяется на транспортные средства экстренных служб, военной техники, а также предприятий, обеспечивающих необходимые жизненные потребности населения.