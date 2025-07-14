В Солотче прошли противопожарные рейды

В связи с установившейся жаркой погодой и повышенной опасностью возникновения лесных пожаров сотрудники МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани» проводят патрулирование по местам отдыха горожан в лесных массивах около рек и озёр. Сегодня были организованы рейды в поселке Солотча.

Специалисты ГОЧС напомнили отдыхающим про действие особого противопожарного режима. В администрации напоминают, что, согласно этому режиму, устанавливается запрет на разведение огня. Рязанцам раздали информационные материалы, среди них провели разъяснительные беседы.

Напомним, с 8 июля на территории города Рязани установлен особый противопожарный режим. Горожанам запрещено посещать леса и въезжать в них на машине, за исключением жителей, проживающих в районе поселка Солотча. Запрет не распространяется на транспортные средства экстренных служб, военной техники, а также предприятий, обеспечивающих необходимые жизненные потребности населения.