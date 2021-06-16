В Солотче планируют построить станцию узкоколейки со стилизованным зданием вокзала

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В Генплане Рязани увеличат площадь городских лесов. Предполагаемые изменения обсудили депутаты Рязанской городской Думы на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию 16 июня. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Речь идет о двух земельных участках с деревьями в районе Стенькино, квартал 21. Их суммарная площадь составляет 38596 кв. м. Участки переводят в единую зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха. Сейчас они расположены в нескольких функциональных зонах: зоне прочих неселитебных территорий, зоне лесопарков, городских лесов, зон отдыха, а также частично в охранных коридорах вдоль нефте- и газопроводов.

Изменения в Генеральный план города необходимы для проведения работ по постановке на государственный кадастровый учет участков городских лесов, расположенных на территории Рязани.

Депутаты одобрили возможность внесения изменений в решение «О дополнительных мерах по сохранению объектов озеленения города Рязани». Из перечня объектов предполагается исключить сквер в Солотче по адресу: Монастырская площадь в районе д. 2 площадью 1168 кв. м. и включить взамен него озелененный земельный участок по адресу ул. Школьная в районе д. 4, 4а площадью 9913 кв. м. С просьбой исключить сквер в администрацию обратился Герой России, Почетный гражданин города Рязани Михаил Малахов. Он выступил перед депутатами и рассказал о планах по воссозданию в Солотче станции узкоколейной железной дороги с отреставрированными вагонами и стилизованным зданием вокзала. Там может разместиться туристическо-информационный центр, музей и кафе.

Площадь граничащего со сквером свободного земельного участка не позволяет разместить все объекты, поэтому предполагается его укрупнить за счет участка сквера. Михаил Малахов отметил, что проект повысит туристическую привлекательность «Тропы Паустовского» и Рязани и станет подарком городу к 130-летию со дня рождения писателя. Юбилей будет отмечаться в следующем году.