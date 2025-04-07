В Солотче перекроют движение транспорта 8 апреля

В поселке Солотча Рязанской области 8 апреля перекроют движение транспорта. Об этом сообщает администрация города.

В связи с аварийным ремонтом теплотрассы будет закрыто движение транспорта на автомобильной дороге у дома №1 по улице Гайдара в период с 12.00 8 апреля до 23.00 21 апреля. На время проведения ремонтных работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.