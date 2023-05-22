В Солотче открыли реабилитационный центр «Сосновый бор»

22 мая состоялось официальное открытие Рязанского многопрофильного социально-реабилитационного центра «Сосновый бор».
«Сосновый бор» станет центральной площадкой по комплексной реабилитации и адаптации к мирной жизни вернувшихся участников СВО и членов их семей, адаптации к самостоятельному проживанию людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. «Сосновый бор» оборудован бассейном, соляной и сенсорной комнатой, кабинетом физиотерапии, тренажерным залом, комьютерно-игровыми тренажерами для детей. Прогулочная зона оснащена тенистыми кортами, футбольным полем, волейбольной площадкой, открытым солярием, танцевальной площадкой и набережной.
Территорию центра осмотрел губернатор Рязанской области Павел Малков.
Социально-реабилитационный центр рассчитан на 323 человека, ежегодно планируется принимать около 4000 человек. Сегодня в «Сосновый бор» заселились 50 участников СВО и членов их семей, среди которых многодетная семья участника спецоперации. Вместе с женой Еленой и тремя несовершеннолетними детьми он проходит программу реабилитации.
В центре работают 192 сотрудника, 70 из которых – медицинские работники, психологи, логопеды, специалисты по реабилитации.
С 5 июня центр открывает запись на реабилитацию детей с инвалидностью. «Сосновый бор» оснащен уникальным оборудованием для восстановления двигательной активности рук и ног, укрепления нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы.