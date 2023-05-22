Понедельник, 22 мая, 2023
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В Солотче открыли реабилитационный центр «Сосновый бор»

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22 мая состоялось официальное открытие Рязанского многопрофильного социально-реабилитационного центра «Сосновый бор».

«Сосновый бор» станет центральной площадкой по комплексной реабилитации и адаптации к мирной жизни вернувшихся участников СВО и членов их семей, адаптации к самостоятельному проживанию людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. «Сосновый бор» оборудован бассейном, соляной и сенсорной комнатой, кабинетом физиотерапии, тренажерным залом, комьютерно-игровыми тренажерами для детей. Прогулочная зона оснащена тенистыми кортами, футбольным полем, волейбольной площадкой, открытым солярием, танцевальной площадкой и набережной.

Территорию центра осмотрел губернатор Рязанской области Павел Малков.

– Очень приятно видеть динамику, если год назад здесь были руины, то сейчас это полноценный центр, предоставляющий весь комплекс услуг, с другой стороны никогда нельзя останавливаться,- говорит глава региона. — Планируем ввести новые направления реабилитации, открыть новые спортивные и реабилитационные площадки. Здесь собрано самое лучшее оборудование, которое есть у нас в стране, преимущественно отечественного производства, собраны соответствующие специалисты, которые прекрасно умеют работать с этим оборудованием.

Социально-реабилитационный центр рассчитан на 323 человека, ежегодно планируется принимать около 4000 человек. Сегодня в «Сосновый бор» заселились 50 участников СВО и членов их семей, среди которых многодетная семья участника спецоперации. Вместе с женой Еленой и тремя несовершеннолетними детьми он проходит программу реабилитации.

– С момента въезда к нам подошли сотрудники центра, начали работу с нами. Сейчас муж находится под контролем врачей, проходит реабилитацию, которая будет осуществляться по двум направлением: восстановление опорно-двигательного аппарата и психологическая реабилитация, — говорит Елена. — Как жену инвалида-колясочника меня впечатлило наличие доступной среды, все помещения оборудованы для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В центре работают 192 сотрудника, 70 из которых – медицинские работники, психологи, логопеды, специалисты по реабилитации.

С 5 июня центр открывает запись на реабилитацию детей с инвалидностью. «Сосновый бор» оснащен уникальным оборудованием для восстановления двигательной активности рук и ног, укрепления нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы.

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