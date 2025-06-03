В соцсетях распространяются фейки о ЧС в Рязанской области

Жители Рязанской области столкнулись с ложной информацией, активно распространяемой через закрытые аккаунты и паблики. Мошенники опубликовали фальшивый скрин постановления губернатора о введении чрезвычайной ситуации регионального масштаба.

Власти опровергают эти данные и призывают граждан сохранять спокойствие.

Пользователей соцсетей призывают быть бдительными и проверять информацию на ресурсах правительства области и портале «Рязанских Ведомостей», чтобы не стать жертвами манипуляций.