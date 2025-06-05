В соцсетях распространяется фейковая рассылка от органов государственной власти

В Рязани зафиксирована очередная фейковая рассылка от сотрудников органов государственной власти. Об этом сообщает телеграм-канал «Опергруппа Рязанской области».
По предложениям крупных пабликов и тг-каналов распространяется ложная информация с участием представителей органов государственной власти.
Просим проверять информацию и не распространять видео из сомнительных источников.
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