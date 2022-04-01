В соцсетях прошёл прямой эфир на тему «Поддержка малого предпринимательства в условиях санкций»

В рамках проекта Объясняем.РФ в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» прошёл прямой эфир на тему «Поддержка малого предпринимательства в условиях санкций». Спикерами выступили руководитель Центра поддержки предпринимательства, консультант Оперативного центра поддержки бизнеса Елена Мирошкина и руководитель Центра инноваций социальной сферы и также консультант центра Наталья Кривцова. Ведущая – Анастасия Чиникина.

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Во время эфира эксперты рассказали о работе Оперативного центра поддержки бизнеса, который открылся в регионе 21 марта. Он объединил консультантов из разных сфер, министерств, региональных институтов поддержки бизнеса, Центробанка. Специалисты принимают обращения очно в Рязани на Каширина, 1Б, а также по телефону 606-000. С 21 марта они рассмотрели более 80 обращений от представителей бизнеса.

Все вопросы решаются в индивидуальном порядке. При необходимости консультанты центра переводят вопросы на региональный уровень, если нужно – на федеральный. Обратиться в центр за помощью могут представители малого, среднего и крупного бизнеса, самозанятые, а также физические лица, которые только собираются открыть своё дело. Все услуги оказываются бесплатно.

До и во время эфира поступил ряд вопросов, на которые ответили спикеры. Расскажем об основных.

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На какие меры поддержки сейчас можно рассчитывать малому и среднему бизнесу?

Сейчас есть послабления по налогам, кредитные каникулы для пострадавших отраслей, на региональном уровне принята отсрочка по уплате налогов, снижены ставки по УСН для обрабатывающих отраслей, доступна финансовая поддержка в виде льготных микрозаймов и кредитов. Кроме того, есть услуги по линии центра «Мой Бизнес», связанные с проведением рекламных кампаний, сертификацией, защитой интеллектуальной собственности.

Как зарегистрироваться в качестве самозанятого?

С этим могут помочь в Оперативном центре поддержки бизнеса. Регистрация занимает 10-15 минут. Специалисты помогут скачать специальное мобильное приложение «Мой налог», ввести нужную информацию и провести регистрацию.

Также спикеры отметили, что регистрация в качестве самозанятого – это возможность легализовать свою деятельность и оплачивать низкий налоговый процент – 4% при взаимодействии с физлицами, 6% – с юрлицами. Большим преимуществом является то, что становится доступным получение официальных документов о заработке, а при отсутствии дохода налог платить не нужно.

Что такое социальное предпринимательство?

К социальному предпринимательству относятся организации, которые попадают под один из четырёх критериев:

1) организации, в которых более 50% трудоустроенных относятся к социально уязвимым категориям населения (пенсионеры, лица предпенсионного возраста, многодетные родители или родители-одиночки, выпускники детских домов в возрасте до 23 лет, лица с ОВЗ, лица с непогашенными судимостями и т.д);

2) организации, занимающиеся реализацией товаров, услуг и работ, которые производят социально незащищённые слои населения;

3) организации, производящие товары или предоставляющие услуги для социально уязвимых граждан;

4) организации, работающие в общественно полезных целях (дополнительное образование, культурно-просветительская деятельность, работа с детьми, народные художественные промыслы и т.д.).

Статус социального предпринимательства даёт возможность получать полный спектр услуг Центра инноваций социальной сферы, а именно: реклама, брендирование, разработка сайта, регистрация товарного знака, участие в выставках, обучение. Кроме того, осуществляется продвижение на региональном уровне. Также есть два инструмента финансовой помощи – льготный микрозайм по ставке 1% и невозвратные гранты от 100 до 500 тысяч рублей.

Что нужно для открытия своего ИП?

Из документов – паспорт и ИНН. Можно обратиться в Оперативный центр поддержки предпринимательства. Специалисты помогут подать нужные сведения. Документы затем можно будет получить в электронном виде или на физическом носителе после обращения в налоговую.

Можно ли выйти со своими товарами на популярный маркетплейс?

Такие кейсы уже есть. Схема работы такая: предприниматель проходит обучение, а затем его выводят с его продукцией на маркетплейс и первый месяц сопровождают. Пример был – девушка из Кадома начала продавать вениз на площадке ОЗОН.

Стоит ли сейчас открывать своё дело?

По мнению экспертов, любая кризисная ситуация может дать хороший старт. Многие компании уходят, освобождаются целые ниши – главное, быстро сориентироваться. В оперативном центре помогут развить идею, написать бизнес-план и получить господдержку при необходимости.

Больше информации – в записи трансляции. Она доступна в официальном сообществе Рязанской области во Вконтакте и Одноклассниках , а также в пабликах «Объясняем. Рязанская область» в ВК и Одноклассниках.

Цикл прямых эфиров по актуальным темам продолжится.