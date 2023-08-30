В соцсетях поделились видео с моментами атаки БПЛА в Рязанской области

Пользователи социальных сетей активно делятся видео с моментами атаки БПЛА в Рязанской области.

По данным министерства обороны России 2 беспилотника киевского режима уничтожены над территорией региона ночью 30 августа. Правительство Рязанской области сообщило, что во время атаки жертв и разрушений не было.

Беспилотники сегодня ночью сбиты на территориях Брянской, Орловской, Калужской, Московской областей.

Кроме того, в акватории Чёрного моря российский самолёт уничтожил 4 быстроходных военных катера с десантными группами спецназа ВСУ. Уничтожено до 50 бойцов противника.