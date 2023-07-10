В Сочи устраняют последствия ночного разгула стихии

В Сочи и на ФТ «Сириус» устраняют последствия ночного разгула стихии, сообщил телеграм-канал городской администрации.

Оперативный штаб под руководством мэра Алексея Копайгородского работает круглосуточно. Спасатели качают воду, дежурят во всех районах города.

Ночью в посёлке Мирный подтоплены 10 улиц и переулков. 240 человек доставлены в ПВР в Сириусе и Хостинском районе. Подтоплены участки дорог.

В Хостинском, Адлерском районах Сочи, на ФТ «Сириус» введён режим ЧС муниципального уровня. С 8 часов на подтопленной территории работают 50 специалистов, 150 волонтёров.