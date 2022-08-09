Татьяна Проводина

В СНТ Нефтяник нашли баллоны с хлороводородом

Фото из группы Типичная Рязань ВКонтакте

Жители садового товарищества почувствовали удушающие запахи хлора с примесью кислоты накануне вечером.

8 августа около 19 часов жители СНТ стали жаловаться на сильное слезотечение и удушающий кашель. Как сообщается в группе Типичная Рязань ВКонтакте, службы спасения отказывались реагировать. Несмотря на обещание приехать для замеров, никто не приехал, – отмечается в публикации.

Садоводы с масками на лицах стали искать источник запаха. От химических ожогов, как отмечается, пожелтели трава и деревья. Поиски увенчались успехом — обнаружили три баллона с хлороводородом, один из которых был вскрыт.

В посте отмечается, что хлороводород загрязняет воздух и землю и вызывает ожоги дыхательных путей.

Садоводы жалуются, что им отказали в помощи, ликвидации баллонов и обработке земли. На участках у жителей садового товарищества растут овощи и фрукты.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7