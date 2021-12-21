В Смоленской области мошенник почти год держал в плену пенсионера

Суд вынесет приговор 38-летнему жителю Смоленской области, который обманул пожилого мужчину, а потом почти год держал его в плену, пишет Readovka67.

По версии следствия, злоумышленник предложил 65-летнему пенсионеру обменять его частный дом с участком на квартиру. Выяснилось, что он снимал жилье, и согласившийся потерпевший остался ни с чем.

В итоге мошенник присвоил себе недвижимость пожилого мужчина и насильно удерживал его в той самой съемной квартире.

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Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Ленинский районный суд.