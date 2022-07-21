В Смоленске пришли в ужас из-за ошибки на историческом стенде

Жительница Смоленска обратила внимание на ошибку на историческом стенде в Лопатинском саду, пишет Readovka67.

По ее словам, на табличке фамилия смоленского историка Никифора Мурзакевича была написано неправильно. Вместо этого на ней написано «Мазуркевич».

«Ну, нельзя так относиться к истории и людям, которых мы считаем историческими личностями! Никифор Адрианович Мурзакевич! Вот, кто наш историк», – обратила внимание смолянка.

Как отметила женщина, остается загадкой, сколько это «недоразумение» красуется в парке.