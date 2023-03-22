Среда, 22 марта, 2023
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В Смоленске подросток умер в больнице после избиения

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Жители Михновского сельского поселения рассказали о смерти ученика школы № 26 в Смоленске после жестокого избиения, сообщила Readovka67.

Инцидент произошел 7 марта, когда 15-летний мальчик приехал к своей подруге в Михновку. Вечером на остановке возле кладбища на него напала компания подростков, многие из которых учатся в местной школе.

«Били страшно: двое держали мальчику руки, а один бил в живот, прыгали по голове всей «кучей», мальчик ударился даже головой о памятник», – отметили местные жители.

Ребенок умер на следующий день в больнице «от инсульта». Во время похорон на теле мальчика были заметны гематомы, замазанные тональным кремом.

В СК уточнили, что причина его смерти не носит криминальный характер. Источник издания сообщил, что телесные повреждения у мальчика действительно были, но несерьезные.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности».

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