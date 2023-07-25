В Смоленске подростки толпой избили инвалида

Под стражу отправили одного из подростков, которые избили инвалида толпой в Смоленске, сообщил телеканал НТВ.

По предварительным данным, злоумышленники напали на парня вшестером. Они снимали издевательства над беззащитным на видео.

«Били сначала руками, потом ногами», – говорится в публикации.

С избитым юношей арестованный был знаком с детства и знал о его недугах. У подростка сильные проблемы со зрением, есть нарушения в части восприятия информации.

По одной из версий, подростки набросились на юношу, который попросил у компании вейп. Товарищей отправленного в СИЗО парня допрашивают следователи.