Вторник, 25 июля, 2023
На главнуюНовости мира

В Смоленске подростки толпой избили инвалида

powder

Под стражу отправили одного из подростков, которые избили инвалида толпой в Смоленске, сообщил телеканал НТВ.

По предварительным данным, злоумышленники напали на парня вшестером. Они снимали издевательства над беззащитным на видео.

«Били сначала руками, потом ногами», – говорится в публикации.

С избитым юношей арестованный был знаком с детства и знал о его недугах. У подростка сильные проблемы со зрением, есть нарушения в части восприятия информации.

По одной из версий, подростки набросились на юношу, который попросил у компании вейп. Товарищей отправленного в СИЗО парня допрашивают следователи.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Под Калугой трое мужчин изнасиловали женщину и детей

Суд вынес приговор трем жителям Калужской области, которых признали виновными в совершении насильственных действий сексуального характера, пишет «Калуга-поиск». Инцидент произошел в сентябре прошлого года в Сосенском. По версии следствия, трое пьяных приятелей изнасиловали женщину, а также двух малолетних детей одного из подсудимых. Кроме того, злоумышленники угрожали своим жертвам избиением и убийством. В...

Белгородка, потерявшая маму при обстреле, добивается восстановления дома

Жительница Соболевки в Валуйском городском округе, которая потеряла маму при обстреле, добивается восстановления дома, пишет портал «Go31.ru». Женщина пожаловалась губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, что сейчас там проживает 85-летняя бабушка. При этом власти отчитываются, что все восстановлено. «Очень странно. Властей мы не видели со дня похорон, где они выразили...

В Калининграде в парке им. Макса Ашманна нашли тело мужчины

На территории парка им. Макса Ашманна в Калининграде обнаружили тело местного жителя, пишет «Клопс» со ссылкой на источник. По предварительной версии, им оказался 29-летний мужчина, который покончил с собой. В Следственном комитете подтвердили информацию о его гибели. Сейчас проводится доследственная проверка. Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Жителей Смоленска предупредили о банде подростков с электрошокером

Жительница Смоленска предупредила горожан о банде агрессивных подростков, пишет портал «Readovka67». По ее словам, юные злоумышленники ходят по улицам с электрошокером, их заметили на улице Багратиона. Они подошли к женщине и предложили сделать фото. «Я сидела на лавочке и не восприняла их как опасных, но когда они отошли –...

Орловские вандалы разгромили скейт-парк средь бела дня

Вандалы разгромили часть конструкции скейт-парка в парке «Славянский сад» Ливен под Орлом, пишет портал «Орловские новости». Инцидент произошел днем в воскресенье, 23 июля. Сейчас объект находится в нерабочем состоянии, пользоваться им запрещено. Администрация обратилась с заявлением в полицию. Стражи порядка разыскивают злоумышленников. В Сети появились фотографии с места случившегося.

В Рязанской области школьникам и студентам автоматически продлили пенсии по потере кормильца до 1 сентября

С 1 июня 2022 года произошли изменения в законодательстве, поэтому ОСФР по Рязанской области автоматически продлевает перечисление пенсии по случаю потери кормильца выпускникам до 1 сентября.

Серьёзное ДТП с грузовиками произошло под Рязанью

Пострадавшая фура стоит на асфальте, рядом разбросана туалетная бумага. Второй грузовик находится в кювете.

Под Рязанью 14-летний подросток на мопеде врезался в трактор

Травмы получили водитель мопеда и 13-летний пассажир. Подросткам потребовалась помощь медиков.

Погибшего во время СВО десантника рязанского полка похоронят на родине

Погиб Владислав Бодосов 14 июля 2023 года.

HH: Количество вакансий в Рязанской области выросло на 60%

Самой востребованной у работодателей Рязанской области остается сфера продаж и обслуживания клиентов

Взрыв произошёл в жилом доме в Татарстане, пострадали 2 человека

По данным источника, эпицентр находился на балконе первого этажа.

Полиграфолог Татьяна Савельева — можно ли обмануть детектор лжи и как он помогает следователям в работе

В фильмах и сериалах про следователей на помощь в раскрытии преступлений нередко приходит полиграф. Оказывается, что в реальной жизни работники следственных органов тоже прибегают к его использованию, ведь запутанные криминальные истории с заковыристым сюжетом и участниками, чьи мотивы непросто распознать, а вывести их на чистую воду —...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации