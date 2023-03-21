Вторник, 21 марта, 2023
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В Смоленске невеста обвинила жениха в изнасиловании накануне свадьбы

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Жительница Смоленска обвинила своего жениха в изнасиловании, сообщил портал «О чем говорит Смоленск».

Инцидент произошел в мае 2021 года. Девушка пришла с заявлением в отдел полиции №1. Оно оказалось ложным.

В Промышленном суде пояснили, что злоумышленница решила отомстить возлюбленному после ссоры, причиной которой стали разногласия относительно праздничных мероприятий, приуроченных к регистрации брака.

Смолянка полностью признала вину и попросила о прекращении уголовного дела. Ее освободили от ответственности, приняв во внимание, что у девушки есть маленький ребенок.

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