В Смоленске на улице Кирова в сгоревшем троллейбусе пострадала водитель

Днём 12 февраля в Смоленске на улице Кирова полностью сгорел троллейбус, пострадала женщина-водитель, сообщает Readovka67.

Видео происшествия публикует SmolDaily.

ЧП случилось около 15:00 в районе Медгородка, у остановки общественного транспорта. По словам очевидцев, огонь уничтожил троллейбус за считанные минуты. Прибывшим на место пожарным оставалось лишь локализовать возгорание.

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По данным пресс-службы регионального МЧС, пострадала водитель транспорта. Её госпитализировали в больницу с признаками отравления продуктами горения.

Также сообщается, что благодаря грамотным действиям водителя удалось избежать других жертв: женщина быстро обесточила машину и вывела пассажиров.