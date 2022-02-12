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Суббота, 12 февраля, 2022

В Смоленске на улице Кирова в сгоревшем троллейбусе пострадала водитель

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В Смоленске на улице Кирова в сгоревшем троллейбусе пострадала водитель

Александр Ильин
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Днём 12 февраля в Смоленске на улице Кирова полностью сгорел троллейбус, пострадала женщина-водитель, сообщает Readovka67. 

Видео происшествия публикует SmolDaily.

ЧП случилось около 15:00 в районе Медгородка, у остановки общественного транспорта. По словам очевидцев, огонь уничтожил троллейбус за считанные минуты. Прибывшим на место пожарным оставалось лишь локализовать возгорание. 

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По данным пресс-службы регионального МЧС, пострадала водитель транспорта. Её госпитализировали в больницу с признаками отравления продуктами горения.

Также сообщается, что благодаря грамотным действиям водителя удалось избежать других жертв: женщина быстро обесточила машину и вывела пассажиров.

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