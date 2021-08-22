В Смоленске арестовали подрядчика, ответственного за пристройку к школе №33

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Арестован подрядчик ООО «СтройАктив», который занимался строительством пристройки к школе №33, пишет Readovka67.ru.

Сообщается, что руководителя организации подозревают в хищении крупной суммы из бюджета. Проблемы с пристройкой начались в начале 2019 года, когда детям приходилась перелезать через забор, чтобы попасть в учебное заведение.

В августе этого года стало известно, что подрядчик обманул «Управление капитального строительства Смоленской области» на 211 тысяч рублей.

Подозреваемый подал апелляцию, однако суд отклонил ее.