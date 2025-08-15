В смерти «Вице-мисс Россия» Александровой призвали не винить ее мужа

Муж модели и обладательницы титула «Вице-мисс Россия-2017» Ксении Александровой не виноват в ДТП, в котором погибла девушка, заявила изданию Voice режиссер и кастинг-директор Юлия Точиленкова.

О смерти 30-летней модели стало известно в четверг. Пятого июля она ехала с супругом из Ржева в Москву. На 191-м километре трассы М-9 «Балтия» на дорогу выбежал лось и протаранил машину. Девушка получила тяжелые травмы и умерла 12 августа.

Ее педагог назвала случившееся несчастным случаем, вины мужа, находившегося за рулем, нет.

«Лось влетел в машину. Никто не виноват. Это животное. Вы же понимаете, что лоси выскакивают на дорогу и, к сожалению, не идентифицируют, что это машина», — отметила Точиленкова.

Она уточнила, что Александрова несколько дней была в реанимации, ей сделали операцию, все ждали, когда она выйдет из комы.

Сам муж погибшей уточнил, что лось выскочил на дорогу неожиданно, а удар произошел за долю секунды, что он даже не успел ничего сделать.

В 2017 году девушка стала первой вице-мисс России. В том же году она принимала участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в Лас-Вегасе, но не прошла в полуфинал.