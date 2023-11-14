В случае выдвижения Путина на новый срок возглавит его предвыборный штаб бывший вице-губернатор Рязанской области

Бывший вице-губернатор Рязанской области может возглавить предвыборный штаб действующего главы государства Владимира Путина, если он примет решение участвовать в предстоящих президентских выборах. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственный источник.

Речь идёт об Андрее Ярине. Сейчас он занимает пост руководителя управления внутренней политики Кремля.

Ярин, как и другие чиновники, не будет публичной фигурой. Как станет называться его должность официально, пока неясно. Возможно, руководитель аппарата штаба, как это было в 2018 году. Медийные же функции станут выполнять сопредседатели штаба, кандидатуры которых пока не определены.

Андрей Ярин работал в Рязанской области с апреля 2004 по апрель 2005 года. Тогда главой региона был Георгий Шпак. Ярин занимал пост вице-губернатора и председателя облправительства.