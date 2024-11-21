В следующем году «Зелёный сад» начнёт благоустройство набережной в Борках

В 2025 году «Зелёный сад» начнёт благоустройство набережной в Борках. Масштабный проект рассчитан на 2025-2030 годы. А первые работы по расчистке береговой линии и отсыпке пляжа уже проведены. Это было сделано в ходе подготовки к фестивалю сапбординга «Рязанское Лукоморье», который прошёл минувшим летом.

Сейчас компания «Зелёный сад» разрабатывает проектную документацию на строительство набережной. К концу 2025 года документы будут готовы. Одновременно с этим в следующем году будут завершены работы по расчистке и планированию береговой линии Борковского затона. Затем начнётся зонирование территории и строительство объектов инфраструктуры.

Предполагается, что на набережной появятся пляжная зона (в том числе детский пляж с отмелью), порт для маломерных судов, спортивные площадки, зона для спокойного отдыха, зоны барбекю и кемпинга, зона бёрдвотчинга (площадка для наблюдения за птицами), а также беговые и велодорожки.

Борковская набережная будет очень удобной для отдыхающих, так как проектом предусмотрено разделение людских потоков по направлениям движения и высоте тротуарных дорожек. Такого нет ни на одной набережной в РФ. Площадки для отдыха с красивыми видами на реку будут отделены от пешеходных зон. Также предусматривается логистическая организация беговых зон и велосипедных маршрутов, чтобы не допустить их пересечения. Помимо этого в отличие от многих других регионов набережная будет полностью отвечать потребностям маломобильных групп населения. На всём её протяжении «Зелёный сад» создаст безбарьерную среду.

На первом этапе строительства на набережной планируется возвести административно-хозяйственный пункт, причал с помещениями для ремонта и хранения катеров, пост охраны, зону общепита, раздевалки на территории пляжа, общественные туалеты.

Набережная в Борках будет не просто прогулочной зоной или летним пляжем. Она станет местом ежедневного и круглогодичного общения людей с природой.

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