В сквере у вокзала «Рязань 2» реализуется проект «Чистое небо»

В ходе традиционного субботнего объезда города глава администрации Рязани Виталий Артемов провел рабочую встречу на территории сквера у вокзала «Рязань 2». Здесь продолжается реализация проекта «Чистое небо».

Продолжается подготовка к установке стелы «Город трудовой доблести». Большинство провайдеров уже убрали свои коммуникации в кабельную канализацию, работы продолжаются. В ближайшее время начнется демонтаж старых и уже ненужных опор.

Также заканчивается опрессовка коммунальных сетей. Подрядная организация приступила к земляным работам по планировке и благоустройству территории вокруг будущей стелы.

«Процесс изготовления памятного знака держим на контроле. Ежедневно общаемся с заводом-изготовителем», — отметил Виталий Артемов.

В части сквера у гостиницы «Ловеч» завершается укладка тротуарной плитки, начинается благоустройство территории у будущего нового остановочного павильона. Работы ведутся в соответствии с графиком.