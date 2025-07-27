В сквере Трудовой доблести завершается обустройство пешеходных дорожек

Глава администрации города Рязани Виталий Артемов во время объезда города встретился с представителями подрядной организации, осуществляющей благоустройство территории сквера Трудовой доблести.

На основной части сквера, со стороны стелы, завершается обустройство пешеходных дорожек. Подрядчик приступил к проведению земляных работ. В перспективе — дополнительное озеленение.

На части сквера у вокзала установлены лавочки и урны. В ближайшее время будут завершены работы по формовочной обрезке кустов и оформлению клумбы.

Глава администрации Виталий Артемов поручил руководителям структурных подразделений администрации и представителям подрядной организации проработать вопрос увеличения темпа работ.