В сквере Победы при поддержке РНПК и администрации города появилась Аллея Славы

Рязанская НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») совместно с горадминистрацией разбила Аллею Славы в сквере Победы в преддверии 9 мая. Участие в акции приняли сотрудники нефтезавода, «Рязаньнефтепродукта», представители регионального отделения Движения Первых и юноармейцы школы №16. В честь 80-летия Великой Победы они высадили 350 саженцев кустарников и деревьев: многолетнюю гортензию метельчатую, спирею березолистную, кизильник и липу крупнолистную.

Рязанская НПК активно участвует в программе празднования 80-летия Победы. Нефтезавод проводит в преддверии торжества экологические и социальные акции. В рамках мероприятий сотрудники провели три субботника по облагораживанию мемориальных зон. Первый — у памятника участникам войны в посёлке Никуличи, второй — на улице, носящей имя Героя Советского Союза и Национального Героя Италии Фёдора Полетаева, уроженца Рязанской области. Третий субботник прошёл возле памятника лётчикам, погибшим в 1941 году в бою и первоначально захороненным на месте строительства будущего завода. Поскольку этот объект не входит в официальный реестр воинских захоронений, предприятие взяло над ним шефство.

Работники завода, студенты профильных направлений РГРТУ и РКЭ написали «Диктант Победы». Основой текста стало стихотворение рязанского поэта Евгения Маркина «Станция Тумская», где описаны воспоминания мальчика, встречавшего в 1945 году солдат-победителей. Молодые специалисты Рязанской НПК лично поздравили свыше 130 ветеранов. Им вручили подарки от коллектива, ветеранов также пригласили на праздничный концерт 5 мая.

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В Рязанском колледже электроники при участии предприятия состоялся урок мужества с обсуждением фильма «Дорога домой». Мероприятие объединило более 100 участников: студентов, педагогов и активистов «Движения первых». В Рязанском радиотехническом университете в рамках патриотического урока «Связь поколений» выступил ветеран Великой Отечественной войны Михаил Зайцев, бывший сотрудник завода. Он поделился воспоминаниями о послевоенном строительстве предприятия, в котором участвовали фронтовики.

Традиционно накануне 9 мая на территории завода разместят флаги Победы — символ благодарности поколению победителей.