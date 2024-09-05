Четверг, 5 сентября, 2024

В Скопинском районе строят завод по фракционированию плазмы крови

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта правительства Рязанской области

Вице-губернатор Артем Бранов совершил рабочую поездку в Скопинский район, где познакомился с тем, как развивается фармацевтическая отрасль, а также обсудил с местными руководителями социально-экономическую обстановку в регионе. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.

Он отметил, что в селе Успенском реализуются два значительных инвестиционных проекта, связанных с производством препаратов крови и цитостатиков, а также жидких лекарственных форм общего назначения. В селе возводится уникальный для России завод по фракционированию плазмы крови от компании ООО «Октафарма-Фармимэкс».

Инвестор построил гостиничный комплекс для сотрудников завода, в будущем планируется возведение рабочего поселка для 500 новых работников.

«Рабочие места, налоговые поступления в бюджет – это новые ресурсы развития территории», – добавил Артем Бранов.

В селе Вослебово идёт строительство детской школы искусств, что позволит детям заниматься творчеством в современных условиях.

На совещании с участием ключевых министров обсуждались аспекты социально-экономического роста территории.

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