В Скопинском районе строят школу и детский сад

В сеое Успенское Скопинского района Рязанской области продолжается строительство школы на 132 ученика и детского сада на 80 мест. Подробности сообщила районная администрация.
Подрядная организация ООО «Проектно-строительная компания Владич» заверила, что работа идёт по плану. Строители сделали стены, приступили к возведению каркаса крыши. Утепляют фасад здания. Параллельно ведутся внутренние работы: застилают полы, проводятся штукатуренные, электромонтажные, сантехнические работы.
Подрядчик производит работы сразу в нескольких направлениях. Пока часть бригады заканчивает кладку кирпича и занимается отделочными работами внутри двух зданий, другие попутно тянут теплотрассу. Работают быстро, слаженно, ведь к началу отопительного сезона этот этап необходимо завершить.
Срок сдачи объекта — второй квартал 2024 года.