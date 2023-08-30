В Скопинском районе строят школу и детский сад

В сеое Успенское Скопинского района Рязанской области продолжается строительство школы на 132 ученика и детского сада на 80 мест. Подробности сообщила районная администрация.

Подрядная организация ООО «Проектно-строительная компания Владич» заверила, что работа идёт по плану. Строители сделали стены, приступили к возведению каркаса крыши. Утепляют фасад здания. Параллельно ведутся внутренние работы: застилают полы, проводятся штукатуренные, электромонтажные, сантехнические работы.

— Кладочные работы в школе выполнены на 70%. Сейчас каменщики делают спортзал, столовую. В детском садике этих же работ выполнено на 80%. Перекрываем последний этап и приступаем к крыше, — комментирует прораб организации Сергей Сучков.

Подрядчик производит работы сразу в нескольких направлениях. Пока часть бригады заканчивает кладку кирпича и занимается отделочными работами внутри двух зданий, другие попутно тянут теплотрассу. Работают быстро, слаженно, ведь к началу отопительного сезона этот этап необходимо завершить.

— Буквально вчера поставили котельную. Сейчас там работает бригада электриков, проводит наружный кабель. На внутриплощадочной территории подведён водопровод, сделана канализация. После прокладки наружных коммуникаций планируем приступить к благоустройству прилегающей территории, — рассказал Сучков.

Срок сдачи объекта — второй квартал 2024 года.