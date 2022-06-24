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Пятница, 24 июня, 2022

В Скопинском районе строится новый спорткомплекс

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7info

В Скопинском районе строится новый спорткомплекс

В пятницу, 24 июня, в Скопинском районе с рабочим визитом побывал министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов. В посёлке Побединка чиновник проинспектировал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Строительство ФОКа началось в 2021 году. Подрядная организация «Русское поле» демонтировала старое здание школы, подготовила площадку, установила колонны для возведения ферм. Параллельно с этим к будущему ФОКу подведены все необходимые коммуникации: теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Сейчас рабочие занимаются заливкой полов.

— Итогом поездки Владислав Фролов остался доволен, он отметил большой потенциал Скопинского района в плане развития физической культуры и спорта, — сообщила пресс-служба районной администрации.

В Скопинском районе строится новый спорткомплекс
В Скопинском районе строится новый спорткомплекс
В Скопинском районе строится новый спорткомплекс
В Скопинском районе строится новый спорткомплекс
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