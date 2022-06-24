В Скопинском районе строится новый спорткомплекс

В пятницу, 24 июня, в Скопинском районе с рабочим визитом побывал министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов. В посёлке Побединка чиновник проинспектировал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Строительство ФОКа началось в 2021 году. Подрядная организация «Русское поле» демонтировала старое здание школы, подготовила площадку, установила колонны для возведения ферм. Параллельно с этим к будущему ФОКу подведены все необходимые коммуникации: теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Сейчас рабочие занимаются заливкой полов.