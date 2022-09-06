В Скопинском районе состоялся VIII фестиваль национальных культур

Не первый год на Скопинской земле проходит фестиваль национальных культур «Скопинский край – наш общий дом». В этом году фестиваль состоялся 2 сентября в селе Успенском уже в восьмой раз и объединил представителей 11 национальностей.

«Рязанщина – сердце России. Она всегда объединяла и будет объединять наши народы. Какое счастье держаться за руки друг с другом и ходить в хороводе, какое счастье видеть наших детей разных национальностей, вероисповеданий – всех вместе. Да, я русский! Но я люблю Армению, Грузию, Таджикистан, Узбекистан, Молдову. Я люблю все национальности. Я желаю всем счастья, благополучия, хорошего настроения и мирного неба над головой», –сказал, обращаясь к присутствующим, глава администрации Скопинского района Александр Боков.

Каждая из диаспор, проживающей на территории муниципалитета, представила свой «дом», в котором всех гостей фестиваля радушно принимали и угощали национальными блюдами.

«Фестиваль стал настоящим народным праздником и долгожданным радостным событием для представителей многих национальностей и конфессий. Очень радует тот факт, что на Скопинской земле в мире и согласии проживают представители различных национальностей, дружат дети и родители», – отметил начальник отдела по работе с политическими партиями и национальными объединениями министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области Владимир Сурков.

В завершение праздника все участники фестиваля пообещали вновь собраться и в следующем году.