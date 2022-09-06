В Скопинском районе состоялся VIII фестиваль национальных культур
Не первый год на Скопинской земле проходит фестиваль национальных культур «Скопинский край – наш общий дом». В этом году фестиваль состоялся 2 сентября в селе Успенском уже в восьмой раз и объединил представителей 11 национальностей.
Каждая из диаспор, проживающей на территории муниципалитета, представила свой «дом», в котором всех гостей фестиваля радушно принимали и угощали национальными блюдами.
В завершение праздника все участники фестиваля пообещали вновь собраться и в следующем году.