В Скопинском районе состоялась традиционная эстафета «Память»

В пятницу, 5 мая, в Скопинском районе состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета «Память», посвящённая 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественное открытие мероприятия началось с минуты молчания в память о погибших воинах и возложения цветов к подножию мемориала, расположенного в селе Ильинка. Далее был дан старт легкоатлетическому пробегу.

По итогам соревнований первое место заняла Вослебовская школа, на втором — Корневская, замкнула тройку лидеров команда Мало-Шелемишевской школы.

В торжественной обстановке учителю физкультуры Вослебовской школы Алексею Жиркову был вручен золотой знак ГТО.