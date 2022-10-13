Четверг, 13 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Скопинском районе собрали свыше 7 тонн макулатуры

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В Скопинском районе завершился Всероссийский Эко-марафон Переработка «Сдай бумагу – спаси дерево!» В акции приняли участие все учебные заведения муниципалитета, культурные и общественные организации, предприятия и активные жители.

Всего на переработку было собрано более 7 тонн макулатуры.

В Скопинском районе собрали свыше 7 тонн макулатуры
В Скопинском районе собрали свыше 7 тонн макулатуры

Экологическая акция «Сдай бумагу – спаси дерево!» проводится в районе ежегодно с 2015 года. За это время муниципалитет не раз занимал первые места по Рязанской области, а также входил в тройку лидеров.

Наталья Буртолик, замначальника отдела ЖКХ и инфраструктуры, отметила, что мероприятие проводится с целью привлечения внимания к ресурсосбережению.

Наталья Буртолик: «Основная задача акции – заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов»

В Скопинском районе собрали свыше 7 тонн макулатуры

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