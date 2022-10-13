В Скопинском районе собрали свыше 7 тонн макулатуры

В Скопинском районе завершился Всероссийский Эко-марафон Переработка «Сдай бумагу – спаси дерево!» В акции приняли участие все учебные заведения муниципалитета, культурные и общественные организации, предприятия и активные жители.
Всего на переработку было собрано более 7 тонн макулатуры.
Экологическая акция «Сдай бумагу – спаси дерево!» проводится в районе ежегодно с 2015 года. За это время муниципалитет не раз занимал первые места по Рязанской области, а также входил в тройку лидеров.
Наталья Буртолик, замначальника отдела ЖКХ и инфраструктуры, отметила, что мероприятие проводится с целью привлечения внимания к ресурсосбережению.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram