В Скопинском районе собрали свыше 7 тонн макулатуры

В Скопинском районе завершился Всероссийский Эко-марафон Переработка «Сдай бумагу – спаси дерево!» В акции приняли участие все учебные заведения муниципалитета, культурные и общественные организации, предприятия и активные жители.

Всего на переработку было собрано более 7 тонн макулатуры.

Экологическая акция «Сдай бумагу – спаси дерево!» проводится в районе ежегодно с 2015 года. За это время муниципалитет не раз занимал первые места по Рязанской области, а также входил в тройку лидеров.

Наталья Буртолик, замначальника отдела ЖКХ и инфраструктуры, отметила, что мероприятие проводится с целью привлечения внимания к ресурсосбережению.

Наталья Буртолик: «Основная задача акции – заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов»

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