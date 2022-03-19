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Суббота, 19 марта, 2022

В Скопинском районе рецидивист украл зарплату у племянника 

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В Скопинском районе рецидивист украл зарплату у племянника 

Александр Ильин

В Скопинском районе Рязанской области 38-летний рецидивист украл у своего 24-летнего племянника 13 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

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В день инцидента потерпевший вернулся с вахты и пригласил родственника отметить приезд. Когда хозяин дома захмелел, мужчина похитил из куртки племянника оставшиеся от зарплаты деньги.

Подозреваемый успел потратить похищенное на алкоголь. Полиция задержала злоумышленника, которого ранее уже судили за кражи и который недавно вышел из тюрьмы. 

Возбуждено уголовное дело по статье о краже, по которой предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

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