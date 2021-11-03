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В Скопинском районе проверили соблюдение коронавирусных ограничений

7info

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В Скопинском районе Рязанской области усилен контроль за соблюдением противоэпидемических требований в общественных местах.

3 ноября сотрудники администрации района вместе с правоохранителями проверили предприятия торговли, фармацевтики и почтовой связи в посёлке Павелец.

Особое внимание сотрудники профильных служб уделили нанесенной разметке, предупреждающей о безопасной дистанции, использованию средств индивидуальной защиты, частоте обработки поверхностей, проведению термометрии сотрудников, наличию в продаже масок, перчаток и антисептиков, а также QR-кодов вакцинированных сотрудников.

— В нашем магазине уже все сделали прививки, у всех есть QR-коды. Для посетителей при входе есть дезинфицирующее средство, маски. Поверхности и пол обрабатываем каждые 2 часа, — говорит Марина Лункина, бухгалтер ООО «Виктория».

Сотрудникам общественных точек рассказали о необходимости соблюдения введенных ограничительных мер и санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также напомнили об административной ответственности, предусмотренной за нарушения.

— Руководители объектов общественного пользования ответственно относятся к здоровью собственных работников и клиентов, добросовестно выполняют все рекомендации Роспотребнадзора. По итогу сегодняшней проверки грубых нарушений не выявлено, — рассказал главный специалист отдела экономического развития труда и инвестиционной политики Скопинского района Андрей Сидоров.

  • В Скопинском районе проверили соблюдение коронавирусных ограничений
  • В Скопинском районе проверили соблюдение коронавирусных ограничений
  • В Скопинском районе проверили соблюдение коронавирусных ограничений
  • В Скопинском районе проверили соблюдение коронавирусных ограничений
  • В Скопинском районе проверили соблюдение коронавирусных ограничений
  • В Скопинском районе проверили соблюдение коронавирусных ограничений
  • В Скопинском районе проверили соблюдение коронавирусных ограничений
  • В Скопинском районе проверили соблюдение коронавирусных ограничений
  • В Скопинском районе проверили соблюдение коронавирусных ограничений
  • В Скопинском районе проверили соблюдение коронавирусных ограничений
  • В Скопинском районе проверили соблюдение коронавирусных ограничений

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