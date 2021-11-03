В Скопинском районе проверили соблюдение коронавирусных ограничений

В Скопинском районе Рязанской области усилен контроль за соблюдением противоэпидемических требований в общественных местах.

3 ноября сотрудники администрации района вместе с правоохранителями проверили предприятия торговли, фармацевтики и почтовой связи в посёлке Павелец.

Особое внимание сотрудники профильных служб уделили нанесенной разметке, предупреждающей о безопасной дистанции, использованию средств индивидуальной защиты, частоте обработки поверхностей, проведению термометрии сотрудников, наличию в продаже масок, перчаток и антисептиков, а также QR-кодов вакцинированных сотрудников.

— В нашем магазине уже все сделали прививки, у всех есть QR-коды. Для посетителей при входе есть дезинфицирующее средство, маски. Поверхности и пол обрабатываем каждые 2 часа, — говорит Марина Лункина, бухгалтер ООО «Виктория».

Сотрудникам общественных точек рассказали о необходимости соблюдения введенных ограничительных мер и санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также напомнили об административной ответственности, предусмотренной за нарушения.