В Скопинском районе проверили соблюдение коронавирусных ограничений

В Скопинском районе Рязанской области усилен контроль за соблюдением противоэпидемических требований в общественных местах.
3 ноября сотрудники администрации района вместе с правоохранителями проверили предприятия торговли, фармацевтики и почтовой связи в посёлке Павелец.
Особое внимание сотрудники профильных служб уделили нанесенной разметке, предупреждающей о безопасной дистанции, использованию средств индивидуальной защиты, частоте обработки поверхностей, проведению термометрии сотрудников, наличию в продаже масок, перчаток и антисептиков, а также QR-кодов вакцинированных сотрудников.
Сотрудникам общественных точек рассказали о необходимости соблюдения введенных ограничительных мер и санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также напомнили об административной ответственности, предусмотренной за нарушения.