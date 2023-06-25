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В Скопинском районе прошли соревнования эндуро-кросс — репортаж и результаты

7info7

В Скопинском районе 24 июня на трассе в деревне Ивановка впервые прошли соревнования по мотоциклетному спорту эндуро-кросс на кубок главы администрации Скопинского района.

Масштабное событие собрало более 150 участников из Московской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской областей, Ярославля, Самары, Архангельска. Гонка состоялась по инициативе группы энтузиастов, которые на протяжении месяца готовили трассу для спортсменов и сооружали препятствия. Соревнования официально зарегистрировали и внесли в общероссийский план.

В Скопинском районе прошли соревнования эндуро-кросс — репортаж и результаты
В Скопинском районе прошли соревнования эндуро-кросс — репортаж и результаты
В Скопинском районе прошли соревнования эндуро-кросс — репортаж и результаты
В Скопинском районе прошли соревнования эндуро-кросс — репортаж и результаты
В Скопинском районе прошли соревнования эндуро-кросс — репортаж и результаты
В Скопинском районе прошли соревнования эндуро-кросс — репортаж и результаты
В Скопинском районе прошли соревнования эндуро-кросс — репортаж и результаты
В Скопинском районе прошли соревнования эндуро-кросс — репортаж и результаты
В Скопинском районе прошли соревнования эндуро-кросс — репортаж и результаты

В рамках первого заезда (класс «лайт») приняли участи более 60 человек, на своей технике они преодолевали спуски и подъёмы. Второй заезд в классе «хобби» заключался в преодолении полосы с препятствиями на стадионе. В последнем заезде класса «хард» приняли участие самые опытные гонщики.

7info публикует результаты соревнований:

В Скопинском районе прошли соревнования эндуро-кросс — репортаж и результаты
В Скопинском районе прошли соревнования эндуро-кросс — репортаж и результаты
В Скопинском районе прошли соревнования эндуро-кросс — репортаж и результаты
В Скопинском районе прошли соревнования эндуро-кросс — репортаж и результаты

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