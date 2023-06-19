В Скопинском районе прошли межрегиональные учения ветеринарных станций

16 июня в Скопине около дворца культуры им. В.И. Ленина прошли межрегиональные командно-штабные учения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию условного очага чумы мелких жвачных животных.

Участников мероприятия ветеринарных станций из Рязанской, Московской, Тульской, Липецкой областей и других заинтересованных служб и ведомств поприветствовал глава районной администрации Александр Боков. Он подчеркнул важность события, позволяющего специалистам развить практические навыки реагирования на нештатные ситуации.

Специалисты государственной ветеринарной службы наглядно показали алгоритм действий в эпизоотическом очаге чумы мелких жвачных животных. На практике отработан порядок отбора, упаковки, доставки проб биологического и патологического материала в ветеринарную лабораторию, проведения дезинфекции транспортных средств, территории, помещений для содержания животных.

Также отработаны методы сбора и утилизации биологических отходов, проработаны вопросы межрегионального взаимодействия государственных ветеринарных служб соседних областей.