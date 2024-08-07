В Скопинском районе прошла встреча с членами семей участников СВО

В Скопинском районе в формате круглого стола прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО.

В мероприятии приняла участие заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица.

Главными темами встречи стали социальная поддержка и оказание психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

На вопросы участников ответили представители администрации Скопинского района, Управления социальной защиты населения Рязанской области, Фонда «Защитники Отечества», клиентской службы ОСФР по Рязанской области, Центра занятости населения Рязанской области.

Обсудили меры поддержки, действующие на территории района, а также процедуру получения денежных выплат ветеранами боевых действий.

Также Елена Синица рассказала присутствующим о программе по оказанию психологической помощи участникам СВО и членам их семей, реализуемой на базе Штаба. Сессии проходят в онлайн-формате, в том числе в мессенджерах. Их проводят высококвалифицированные психологи и реабилитологи из Рязани и Москвы.

Стоить отметить, что подобные круглые столы организуются в муниципалитетах еженедельно и позволяют выявлять основные вопросы, касающиеся поддержки участников СВО и членов их семей, выстроить эффективные механизмы взаимодействия и сопровождения семей.