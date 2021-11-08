В Скопинском районе поезд столкнулся с автомобилем, пострадали два человека

В результате столкновения поезда с автомобилем на железнодорожном переезде в Скопинском районе пострадали два человека. Об этом сообщает «ДПС Скопин».

ДТП случилось 7 ноября в 10.45 на регулируемом переезде. Житель Милославского района, 1998 года рождения, на автомобиле ВАЗ-21099 выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с пассажирским поездом «Тамбов — Москва».

Травмы получили водитель и его пассажир, 2003 года рождения. Известно, что у виновника ДТП не было водительских прав.

Обстоятельства происшествия уточняются.