5.8 C
Рязань
Понедельник, 8 ноября, 2021
spot_img
На главнуюПроисшествияДорожные происшествия в Рязанской области

В Скопинском районе поезд столкнулся с автомобилем, пострадали два человека

7info

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В результате столкновения поезда с автомобилем на железнодорожном переезде в Скопинском районе пострадали два человека. Об этом сообщает «ДПС Скопин».

ДТП случилось 7 ноября в 10.45 на регулируемом переезде. Житель Милославского района, 1998 года рождения, на автомобиле ВАЗ-21099 выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с пассажирским поездом «Тамбов — Москва».

Травмы получили водитель и его пассажир, 2003 года рождения. Известно, что у виновника ДТП не было водительских прав.

Обстоятельства происшествия уточняются.

В Скопинском районе поезд столкнулся с автомобилем, пострадали два человека

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,816ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать