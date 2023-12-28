В Скопинском районе подвели итоги года

В Скопинском районе Рязанской области подвели итоги года, сообщает районная администрация.

Участниками торжественного вечера, организованного в Успенском Доме культуры, стали руководители предприятий и организаций, представители общественности, работники образования, культуры, спортивной сферы и многие другие.

Под аплодисменты зрительного зала на сцену поднимались и получали награды те, кто также отличился в 2023 году на региональном и всероссийском уровне.

— Итоги года показали, что воплощение всех намеченных планов в районе возможно при условии сотрудничества и взаимодействия всех уровней власти, — говорится в сообщении администрации.