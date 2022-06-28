В Скопинском районе подросток получил травмы, опрокинувшись на квадроцикле

Инцидент произошёл накануне около 7 часов вечера в селе Шелемишево. 14-летний житель Москвы без права управления транспортными средствами управлял квадроциклом без мотошлема. Подросток выбрал небезопасную скорость движения.

Транспортное средство опрокинулось, в результате чего водитель был травмирован. Его отправили в медучреждение.

В Госавтоинспекции сообщили, что проводится проверка случившегося, выясняются обстоятельства происшествия.

28 июня ГИБДД Рязанской области призвала в летний период обратить особое внимание на соблюдение детьми правил дорожного движения.