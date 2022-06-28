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Вторник, 28 июня, 2022

В Скопинском районе подросток получил травмы, опрокинувшись на квадроцикле

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Татьяна Проводина

В Скопинском районе подросток получил травмы, опрокинувшись на квадроцикле

Фото из Телеграм канала Госавтоинспекции Рязанской области

Инцидент произошёл накануне около 7 часов вечера в селе Шелемишево. 14-летний житель Москвы без права управления транспортными средствами управлял квадроциклом без мотошлема. Подросток выбрал небезопасную скорость движения.

Транспортное средство опрокинулось, в результате чего водитель был травмирован. Его отправили в медучреждение.

В Госавтоинспекции сообщили, что проводится проверка случившегося, выясняются обстоятельства происшествия.

28 июня ГИБДД Рязанской области призвала в летний период обратить особое внимание на соблюдение детьми правил дорожного движения.

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