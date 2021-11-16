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Вторник, 16 ноября, 2021
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В Скопинском районе перевернулась «буханка», пострадал пассажир

7info

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В результате ДТП с автомобилем УАЗ «буханка» в Скопинском районе пострадал 33-летний мужчина. Подробности сообщила пресс-служба рязанского управления ГИБДД.

15 ноября, в 09.00, на 74-м километре автодороги «Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское» 38-летний житель Скопина не справился с управлением автомобилем УАЗ, съехал в кювет, где машина перевернулась.

Водитель травм не получил, его 33-летнему пассажиру потребовалась помощь медиков.

Госавтоинспекция проводит проверку.

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