В Скопинском районе отремонтируют два железобетонных моста, которые входят в состав региональной автодороги, связывающей ряд населенных пунктов с федеральной трассой Р-22 «Каспий». Информация об этом появилась на сайте правительства Рязанской области.

Ремонт проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас специалисты подрядной организации завершают работы на одной из сторон каждого моста. В нормативное состояние приведены береговые опоры и балки пролетного строения, установлено барьерное ограждение, уложен новый слой дорожного покрытия.

В ближайшее время строители приступят к ремонту второй части искусственных сооружений, установят дорожные знаки и нанесут разметку. Полностью завершить работы планируется в октябре этого года.