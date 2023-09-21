В Скопинском районе отметили День села Корневое

В минувшие выходные в Скопинском районе Рязанской области отметили День села Корневое. Об этом сообщили в районной администрации.

День села — это всегда доброе и светлое торжество для большой семьи односельчан. Вот и в этот раз местный Дом культуры подготовил яркую праздничную программу.

На территории досугового центра разместились аттракционы и сладости для маленьких детей, в фойе радовала посетителей выставка поделок любительского объединения «Радужные крошки» и прекрасные изделия «Волшебного сундучка». Интересное действо происходило и в концертном зале: зрители вместе с придворными дамами перенеслись в 19 век и узнали удивительные истории из жизни села того времени.

Глава Корневского сельского поселения Юрий Асташкин поздравил односельчан с праздником и вручил памятные подарки старожилам, многодетным семьям и семьям, отметившим золотую и серебряную свадьбу. Удостоились своих наград и лучшие подворья. Особое внимание было уделено участникам СВО.

Праздник сопровождался концертом, который подготовили артисты Корневского СДК.