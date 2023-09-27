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В Скопинском районе отметили День дошкольного работника

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День дошкольного работника отметили в Скопинском районе Рязанской области. 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя, прошло в стенах Вослебовской школы, где собрались заведующие детских садов, ветераны педагогического труда, воспитатели, повара, нянечки, музыкальные работники и логопеды – словом все те, кто принимает сердечное участие в деле воспитания подрастающего  поколения.

Работников дошкольного образования тепло поздравили глава мо Скопинский муниципальный район Вячеслав Затяжных, заместитель главы администрации по социальной политике Александр Соловьев и начальник УО и МП Галина Повивкина. В своих выступлениях они отметили неоценимую роль воспитателей, педагогов и нянечек в становлении самых маленьких жителей нашего муниципалитета.

Одним из самых торжественных моментов праздника стало награждение лучших работников этой трудной, но такой необходимой профессии. За весомый вклад  и преданность профессии, лучшие представители сферы дошкольного образования были отмечены региональными и муниципальными наградами.

Праздничную атмосферу создавали яркие выступления творческих коллективов дошкольных учреждений.

В Скопинском районе отметили День дошкольного работника
В Скопинском районе отметили День дошкольного работника
В Скопинском районе отметили День дошкольного работника
В Скопинском районе отметили День дошкольного работника
В Скопинском районе отметили День дошкольного работника
В Скопинском районе отметили День дошкольного работника
В Скопинском районе отметили День дошкольного работника
В Скопинском районе отметили День дошкольного работника
В Скопинском районе отметили День дошкольного работника
В Скопинском районе отметили День дошкольного работника
В Скопинском районе отметили День дошкольного работника

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