В Скопинском районе отловили бездомных собак

9 февраля в Скопинском районе отлавливали бездомных собак.

Специализированная организация работала в шести населенных пунктах муниципалитета: Кремлево, Корневое, Петрушино, Чулково, Успенское и Горлово. В селе Чулково отловлено 3 собаки, в Горлово — 5, в остальных населенных пунктах собаки не были обнаружены.

Бригада работала быстро и слаженно. После отлова животных поместят в приют, обследуют, проведут стерилизацию, занесут в базу, и если животное не будет проявлять агрессию, возвратят на прежнее место обитания.

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