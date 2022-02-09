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Среда, 9 февраля, 2022

В Скопинском районе отловили бездомных собак

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В Скопинском районе отловили бездомных собак

7info7
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9 февраля в Скопинском районе отлавливали бездомных собак.

Специализированная организация работала в шести населенных пунктах муниципалитета: Кремлево, Корневое, Петрушино, Чулково, Успенское и Горлово.  В селе Чулково отловлено 3 собаки, в Горлово — 5, в остальных населенных пунктах собаки не были обнаружены.

Бригада работала быстро и слаженно. После отлова животных поместят в приют, обследуют, проведут стерилизацию, занесут в базу, и если животное не будет проявлять агрессию, возвратят на прежнее место обитания.

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В Скопинском районе отловили бездомных собак
В Скопинском районе отловили бездомных собак
В Скопинском районе отловили бездомных собак
В Скопинском районе отловили бездомных собак
В Скопинском районе отловили бездомных собак

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