Вторник, 16 мая, 2023
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В Скопинском районе открыт футбольный сезон

Татьяна Проводина

В течение двух дней в Ильинской школе проходили соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди учащихся образовательных учреждений Скопинского района. На такое важное мероприятие приехали спортсмены со всего района, чтобы достойно выступить и защитить честь своей школы.

– Я очень рад, что у нас проводятся подобного рода мероприятия. Потому что этот вид спорта показывает, насколько хорошо мы умеем играть в команде, – отметил ученик 6 класса Павелецкой школы Полухин Илья.

На протяжении всего мероприятия царила атмосфера азарта и соперничества. По окончании соревнований были подведены итоги.

В младшей возрастной группе 2012 -2013 г.:

1 место у команды из Вослебовской школы,

2 место заняла мало – шелемишевская команда,

а 3 место у юных павельчан.

В средней возрастной группе 2010-2011 г.:

1 место по праву у побединских ребят,

2 место заняла футбольная команда из корневской школы и

3 место досталось мало-шелемишевцам.

В Скопинском районе открыт футбольный сезон
В Скопинском районе открыт футбольный сезон
В Скопинском районе открыт футбольный сезон
В Скопинском районе открыт футбольный сезон
В Скопинском районе открыт футбольный сезон
В Скопинском районе открыт футбольный сезон

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