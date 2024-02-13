Вторник, 13 февраля, 2024
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В Скопинском районе открыли новый Дом культуры

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Фото: правительство Рязанской области
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В районном поселке Павелец Скопинского района после капитального ремонта открылся Дом культуры. Работы проходили в прошлом году по нацпроекту «Культура», сообщает правительство Рязанской области. 

На ремонт было выделено больше 25 миллионов рублей. Благодаря этому в здании заменили кровлю, утеплили фасад, обустроили входные группы, отремонтировали отмостку, покрасили стены, уложили напольную плитку, заменили полы в зрительном здании и установили новые двери. 

Кроме этого, рабочие смонтировали электрическое оборудование, систему вентиляции и утепленную отмостку для исключения промерзания подвальных помещений. 

Для каждого села или поселка открытие дома культуры – это важное событие. Жительница Тамара рассказывает, что здание зимой промерзало, и на концертах приходилось кутаться в верхнюю одежду. Теперь ДК встречает теплом и уютом, — отметил губернатор Павел Малков.

В обновленном ДК будут работать клубы и проводиться просветительские и праздничные мероприятия. 

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