В Скопинском районе обустроили детские и спортивные площадки.
На стадионе р.п. Павелец установили силовые тренажёры.
В селе Делехово оборудовали детский городок с домиками, лестницами и качелями, а для детей постарше установили теннисный стол и волейбольную площадку. Стоимость детской площадки составила более полутора миллионов рублей.
Благоустройство провели благодаря участию в региональной программе – власти выделили более миллиона трёхсот тысяч рублей.
В рамках поддержки местных инициатив регион принял 9 проектов от Скопинского района.