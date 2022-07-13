В Скопинском районе обустроили детские и спортивные площадки.

На стадионе р.п. Павелец установили силовые тренажёры.

«Теперь подростки будут проводить время на свежем воздухе, а не сидеть за компьютерами», – говорит глава поселения Николай Жарков.

В селе Делехово оборудовали детский городок с домиками, лестницами и качелями, а для детей постарше установили теннисный стол и волейбольную площадку. Стоимость детской площадки составила более полутора миллионов рублей.

Благоустройство провели благодаря участию в региональной программе – власти выделили более миллиона трёхсот тысяч рублей.

В рамках поддержки местных инициатив регион принял 9 проектов от Скопинского района.