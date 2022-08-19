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В Скопинском районе на трассе насмерть сбили двух девушек

18 августа в Скопинском районе 54-летний мужчина за рулём «Lada Granta» сбил насмерть двух девушек. Подробности трагедии сообщила пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Всё случилось приблизительно в 20.40 на 287-м километре автодороги Р-22 «Каспий». Девушки 20 и 22 лет, по предварительной информации, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Одну из них от удара отбросило на встречную полосу, по которой двигался автомобиль «SSANGYUNG ACTYON», за рулём находился 46-летний мужчина. В результате пострадавшие скончались. По факту случившегося проводится проверка.

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